Salvato da un'infermiera fuori servizio, stabile il dg Rollo. «Gli ho strappato la camicia e ho fatto il massaggio cardiaco»

Lei era in auto, in attesa di iniziare il turno di lavoro in Pronto Soccorso alle 21. Lui in arresto cardiaco. Una serie di coincidenze fortuite e il tempestivo intervento di quattro professionisti dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, prima tra tutte un'infermiera fuori servizio, ha permesso di salvare la vita al direttore generale della Asl di Lecce, Rodolfo Rollo, colto da infarto nella serata di ieri e arrivato in ospedale attorno alle 20...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati