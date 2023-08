Giornalista trovata morta a 41 anni: c'è l'inchiesta e un primo indagato

Non si danno pace e per questo chiedono chiarezza. I genitori e l'ex marito della giornalista Patrizia Nettis, trovata morta nell’appartamentino che occupava a Fasano lo scorso 29 giugno, non vogliono credere alla tesi del suicidio e per questo hanno presentato una denuncia. E dopo le prime indagini c'è già un primo nome iscritto sul registro degli indagati.

L'autopsia

Un’inchiesta che va avanti nel massimo riserbo con il legale della famiglia Nettis, Giuseppe Castellaneta, che ha chiesto che venga riesumato il corpo ed effettuata l’autopsia. Una richiesta avanzata già da qualche settimana ma che ad oggi non ha trovato alcun riscontro. «Patrizia non aveva alcun motivo di suicidarsi, lasciando un bimbo di 9 anni solo – dichiara il legale -. Abbiamo chiesto l’autopsia del corpo e oggi sappiamo che c’è un indagato nel procedimento relativo alla sua morte». A trovare il corpo della 41enne professionista era stato un suo amico dopo che i genitori e il marito avevano provato a mettersi in contatto con lei per diverse ore.