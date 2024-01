Lutto nel mondo del giornalismo: morto Andrea Moretto il volto salentino di Sky e Dazn

Lutto nel mondo del giornalismo. Un infarto ha stroncato Andrea Moretto cinquantunenne salentino trapiantato a Padova, volto noto dello sport in tv e sulla carta stampata. Andrea, giornalista sportivo, firma della Gazzetta dello Sport, caporedattore di Telenuovo Padova è morto all'alba di oggi, giovedì 4 gennaio. Il suo cuore ha smesso di battere dopo alcuni giorni all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove era ricoverato dallo scorso 26 dicembre in seguito ad un grave attacco cardiaco. Moretto lascia la moglie Stefania ed il figlio Dario affranti da questo dolore tanto improvviso quanto atroce.

Chi era

Giornalista professionista dal 2004, ha iniziato la sua carriera nelle radio locali raccontando le vicissitudini del Calcio Padova come inviato dallo storico stadio Appiani.

In seguito, il passaggio al piccolo schermo dov'è divenuto responsabile della redazione tv di Telenuovo, oltre che corrispondente per Tele +, Stream Tv e poi Sky e Dazn. Andrea Moretto era particolarmente legato al Salento, lì dove diciotto anni fa sposò la moglie Stefania Centonze. Tifoso del Padova e soprattutto del suo amato Lecce, giallorossi che assieme al figlio Dario seguiva spesso sia al Via del Mare sia in molte trasferte negli stadi del nord Italia. Per rendere il giusto omaggio ad Andrea il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani ha consegnato alla famiglia una maglia del Lecce che sarà custodita all'interno del feretro. I funerali di Moretto si terranno all'inizio della prossima settimana a Padova.