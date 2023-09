Il sindaco nomina 5 professionisti per il suo staff: lavoreranno gratis. Ed è polemica

A Brindisi il sindaco ha nominato cinque professionisti - tra cui anche un giornalista, come membri del suo staff. Ma il fatto che questi professionisti lavoreranno gratuitamente sta suscitando polemiche.

La nota di Assostampa Puglia

«Apprendiamo che il sindaco di Brindisi ha nominato il suo staff, con l'indicazione di cinque professionisti che presteranno servizio a titolo gratuito, tra i quali un giornalista pubblicista. Le prerogative di un sindaco su tali procedure non sono in discussione, ma non si può non stigmatizzare che il lavoro, in un Comune peraltro importante come quello di Brindisi, vada sempre retribuito, a maggior ragione se si tratta di lavoro giornalistico che richieda un impegno quotidiano rilevante». Lo dichiarano in una nota i rappresentanti del Gruppo Uffici Stampa (Gus) dell'Associazione di Stampa Puglia.

«Un Comune, del resto, non è una onlus alla quale iscriversi per prestare la propria opera gratuitamente e la professione giornalistica, in base alle normative vigenti, va sempre retribuita.

Per questo duole ancora di più rilevare l'accettazione da parte del collega reclutato dal sindaco di prestare tale servizio gratuitamente. Invitiamo tutti i colleghi - aggiunge il Gruppo di specializzazione del sindacato dei giornalisti pugliesi - a non accettare incarichi a titolo gratuito. Invitiamo, altresì, tutti i sindaci a rispettare l'art. 36 della nostra Costituzione, sulla quale anche il primo cittadino di Brindisi ha prestato giuramento».