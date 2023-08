Trovato morto nella piscina di un agriturismo a 26 anni: indagini

Giallo sulla morte di un 26enne in un agriturismo a Nardò. Il giovane, N.A., le sue iniziali, - secondo una prima parziale ricostruzione - questa mattina è stato rinvenuto privo vita all'interno della piscina della struttura ricettiva situata in contrada Carignano. Tra le possibili cause della morte un malore o annegamento.

Il ragazzo era già morto

I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori dello Spesal per verificare cause e dinamica del decesso.