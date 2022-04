Pasquetta, i pugliesi scelgono l'agriturismo per la gita fuori porta

Certo il tempo non è stato clemente e ha rischiato di rovinare la gita fuori porta dei pugliesi. Tanto però quelli che hanno giocato d'anticipo assicurandosi un posto a tavola nei 900 agriturismo presenti su tutto il territorio regionale. Secondo le stime di Coldiretti, il 35% dei pugliesi ha scelto di pranzare nelle strutture agrituristiche.

La stima di Coldiretti

«Quasi il 35% pugliesi ha scelto di fare un picnic o una gita fuori porta nel rispetto della tradizione al mare, in montagna, in campagna o comunque nel verde, fuori e dentro le città, nonostante il tempo non sia dei migliori». È quanto emerge dall'analisi di Coldiretti Puglia per la Pasquetta. «Tra i piatti più gettonati nei picnic del Lunedì dell'Angelo ci sono - sottolinea la Coldiretti - lasagne, pasta alla forno, agnello, salumi, formaggi, uova sode e le tradizionali grigliate sul posto a base di carne, pesce ed anche verdure».

E registrano il «tutto esaurito» anche gli agriturismi pugliesi, secondo Terranostra, che offrono «l'opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città nel verde senza rinunciare alla comodità e alla protezione garantita dall'ospitalità delle aziende di campagna».

Molte delle 900 aziende agrituristiche presenti in Puglia - conclude la Coldiretti - si sono attrezzate per la giornata con l'offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all'acquisto dei prodotti aziendali a chilometri zero di Campagna Amica.