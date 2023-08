Città in lutto per la morte di Basile: è stato presidente della cooperativa dei pescatori

Porto Cesareo ed i Cesarini piangono la morte di Dino Basile, conosciuto ed apprezzato pescatore professionista del borgo jonico già presidente della storica Cooperativa Pescatori dello Jonio che riunisce la stragrande maggioranza dei residenti che svolgono questa nobile professione.

Il dolore della comunità

In tanti si sono stretti in queste ore attorno alla famiglia Basile ed in particolar modo l'amata moglie l'adorata figlia, il figlio Marco Basile, attuale consigliere comunale di maggioranza, editore e professionista del mondo dell'informazione, oltre che appunto, uomo di fiducia e punto di riferimento dell'amministrazione guidata dalla sindaca Silvia Tarantino; la figlia Laura, amministratore delegato di Novelis Italia; il figlio Giancarlo, titolare di uno studio internazionale di architettura.

I funerali

La salma del compianto Dino Basile è stata trasferita presso la casa funeraria Santa Chiara in via fratelli Rosselli a Leverano, e qui sosterrà fino a questa mattina.

Il rito funebre invece si svolgerà a partire dalle ore 10.30 presso la parrocchia di Porto Cesareo beata Vergine del perpetuo soccorso.