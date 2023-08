Addio a Gianni Cavallini: oltre 50 anni da allenatore dei giovani. «Un'icona del calcio tarantino»

Si è spento oggi Gianni Cavallini, per oltre 50 anni allenatore di calcio giovanile a Taranto. Tante le società toccate, tra cui spiccano le ultime: l'Arsenal Taranto, ad esempio, di cui è stato anche vice presidente. Qualche anno fa aveva ricevuto un premio dall'allora presidente della Figc, Carlo Tavecchio. Per oltre cinquant'anni ha calcato i campi di provincia. Tanti i calciatori lanciati durante la propria carriera. E numerosissimi i messaggi di cordoglio sui social oggi. Gli allievi di una vita, alcuni oggi adulti, su Facebook lo ricordano come un punto di riferimento.

I funerali

Gianni Cavallini aveva 78 anni. I funerali si terranno domani, 2 agosto, alle 11.30 alla Chiesa Madonna della Fiducia.