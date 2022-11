Salento, l'albero di Natale sarà all'uncinetto: domenica l'inaugurazione a Guagnano

A Guagnano il grande albero di Natale, quest’anno, sarà all’uncinetto. A realizzarlo i volontari dell’Associazione Lu Campanile: sette metri di altezza per circa mille mattonelle impiegate, per un totale di ottanta chilometri di lana riciclata, adoperata per tessere le trame di quella che può dirsi a buon diritto un’opera d’arte.

«La bellezza delle mattonelle - spiegano da Lu Campanile - non è solo estetica: ognuna di esse ha dietro una mano che l’ha tessuta e una storia che la racconta. Il progetto volge al termine dopo un anno di lavoro: la realizzazione delle mattonelle, sorrette da un’apposita struttura in ferro, è iniziata a marzo di quest’anno e si è conclusa a novembre. Un lavoro intenso, ripagato da un risultato straordinario».

L'inaugurazione previsa domenica

L’albero verrà posizionato in questi giorni in piazza Madonna del Rosario, sarà inaugurato e acceso domenica 4 dicembre alle 16.30, alla presenza dell’Amministrazione comunale, del parroco Don Cosimo Zecca e delle associazioni del territorio. Il tutto nel pieno di un clima di festa, tra mercatini di Natale, concerti Gospel e sfavillanti luminarie, grazie anche alla manifestazione “Sulla via del Natale. Note, luci, saperi e sapori”, a firma della Pro Loco Guagnano ‘93, patrocinata da Comune e Regione, in programma la stessa sera, sempre nel centro storico del paese.