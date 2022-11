Taranto, inaugurato l'albero di Natale

Inaugurato il grande albero di Natale in piazza della Vittoria a Taranto, alla presenza di Luca Ward, noto doppiatore e attore. Lui ha interpretato "Amata terra mia". «Dolce terra mia, così fragile e così coraggiosa, così bella, così preziosa. Amata terra mia, che ti prendi cura delle piccole cose, che combatti a denti stretti e poi rifiorisci come sanno fare solo le mimose. Bellissima terra mia, che ci hai insegnato a sperare, e a farlo in grande, perché quando è Natale qui nessuno deve sentirsi distante», recitava la lirica, un vero e proprio inno alla terra di Taranto, con la sua storia, la sua bellezza, il suo coraggio.