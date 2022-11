Natale 2022 alla ricerca dei migliori mercatini natalizi

Il mese di Dicembre è quasi alle porte e cosa c’è di più scontato e automatico che associare l’arrivo di questo periodo con il Natale? Una delle festività più amate da grandi e piccini, una ricorrenza alla quale sono legati eventi, tradizioni e celebrazioni di ogni tipo. Ogni paese ha i propri costumi legati al Natale ma, una cosa è certa, quasi tutti non possono fare a meno dei mercatini natalizi o di allestire intere aree dedicate alle festività all’interno dei negozi. Le strade e le vetrine si dipingono dei colori e delle decorazioni tipiche di questo periodo attirando l’attenzione dei passanti che non possono fare a meno di respirare un’aria diversa dal solito.

Le città prendono vita sotto le luci natalizie e con l’installazione di alberi di Natale nelle piazze principali che rimandano subito alle feste. Molte località, specialmente quelle montane o situate nel nord Europa, sfruttano il Natale a proprio vantaggio per attrarre migliaia di turisti nei loro paesaggi invernali che rendono l’associazione al Natale ancora più semplice e vivida. Non è raro incontrare viaggiatori che preferiscono trascorrere le feste in una città italiana o europea dove la tradizione natalizia è più viva che mai. Ciò che cattura l’attenzione del turista e rende decisiva la scelta della meta sono, in gran parte, i mercatini di Natale. Allestimenti composti da bancarelle che vendono prodotti tipici e soprattutto legati alle feste. Scopriamo quali sono quelli più in voga per il 2022.

Mercatini natalizi 2022: dove andare

Esistono tante regioni o città europee conosciute proprio per i loro mercatini di Natale. Iniziamo ad esaminare alcuni di quelli presenti in terra nostrana per passare poi ai paesi oltralpe.

Mercatini natalizi in Italia

Inutile dire che le regioni che la fanno da padrone con i mercatini di Natale sono quelle settentrionali tra cui il Trentino dove risiede la maggior parte dei mercati dedicati alle festività che sorgono nel mezzo di paesaggi montani innevati molto suggestivi e particolari. Si tratta delle manifestazioni più antiche e tradizionali dove si possono acquistare pezzi di artigianato e degustare cibo locale.

Mercatini natalizi in Europa

Appena superato il confine italiano troviamo la Svizzera, che con la natura del suo territorio e le fredde temperature, ben si presta all’atmosfera natalizia. Tra le località più conosciute troviamo Lucerna, Berna e Losanna dove non è difficile trovare bancarelle che acquistano la forma di piccoli chalet di legno dove sono esposti articoli molto interessanti.

Spostandoci più a nord arriviamo in Germania, precisamente a Francoforte che ospita numerosissimi stand dedicati interamente al Natale, e a Dresda, dove risiede il mercatino più antico del paese. Anche l’Ungheria e la Repubblica Ceca non sono da meno con le rispettive capitali.

A quanto pare, però, il record come città più natalizia di sempre lo detiene Copenaghen in Danimarca. Qui si allestisce il famoso mercatino di Tivoli Garden che è forse il più caratteristico nel quale comprare souvenir inerenti il Natale ottimi anche da usare come idea regalo per amici e parenti.