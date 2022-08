Arredare il salotto moderno con madie e sedie Driade

Madie e sedie Driade sono adatte a chi non ha paura di osare n’è nella vita n’è nell’arredo. Ideale per arredare un salotto moderno eccentrico e che abbia carattere, la collezione Driade presentata al Salone del Mobile 2022 è perfetta per soddisfare anche le esigenze e i gusti più particolari.

Arredare il salotto moderno in modo originale

Per arredare il salotto moderno con originalità e gusto è bene personalizzare il più possibile l’ambiente. L’intento è quello di creare uno spazio fuori dagli schemi caratterizzato da un'attenta ricerca e una forte attenzione alla creatività. Oggi in molti sono contrariati dalla produzione industriale in serie, che rende particolarmente complicato riuscire ad arredare in modo unico ed inimitabile. Tuttavia, ciò è possibile grazie alle madie e sedie Driade, vere e proprie opere d’arte. Infatti, il marchio grazie a forme sperimentali, rende unico il salotto moderno con un'ampia scelta di mobili in grado di impreziosire questo ambiente della casa.

Pertanto, per arredare il salotto moderno in maniera originale è necessario inserire nell’ambiente mobili dal design particolare, che in ogni caso si fondano armonicamente con lo stile del resto della casa. Il risultato è una perfetta combinazione di eleganza, funzionalità, comfort e estetica che permette non solo di arredare con gusto, ma anche di vivere con originalità e creatività gli spazi quotidiani.

I materiali ideali per un salotto moderno inimitabile

Il soggiorno moderno di tendenza è quello caratterizzato da un ambiente accogliente e sano e allo stesso tempo da un carattere audace. Infatti, questo risultato ottenibile senza trascurare i trend del momento, considera anche la qualità dei materiali. Per arredare un salotto moderno sofisticato ed unico nel suo stile, è necessario prediligere i classici materiali naturali e anche quelli più innovativi ed ecologici adatti a creare pezzi d’arredo inimitabili. Tra tutti, in questo spazio della casa dedicato tanto al relax quanto alla convivialità, non possono assolutamente mancare il divano, la madia, il tavolo e le Driade sedie.

Le madie: il complemento d’arredo ideale per l’arredo del salotto moderno

Scegliere di arredare il salotto con una madia moderna conferisce all’ambiente un tocco di prestigio. Queste sono perfette per essere inserite nel contesto abitativo come elementi decorativi di gran gusto e allo stesso tempo funzionali per contenere oggetti di diversa natura. Oggi la madia è un elemento d’arredo estremamente versatile in grado di integrarsi con l’arredo circostante della stanza e creare accostamenti sempre nuovi.

Quindi, non più solo utile, come una volta, a riporre stoviglie e utensili da cucina, ma anche altri oggetti di uso quotidiano, e per essere utilizzata come comodo supporto per la TV, arredando in maniera originale.

Oggi, le madie presenti in commercio sono davvero tante ed uniche nel loro genere, specialmente le madie Driade: una vera e propria dichiarazione di stile, adatte a soddisfare anche le richieste dei clienti più esigenti. Basti pensare alla ricerca che c’è dietro al design delle madie Driade presentate al Salone del Mobile 2022. Per esempio, l’iconico contenitore Ziqqurat by Driade Lab la cui caratteristica principale è l’originalità della finitura esterna, disponibile con decoro floreale, con grafica geometrica a righe e con decoro grafico bianco e blu, è in grado di rendere originale, unico ed inimitabile il salotto di casa.

Le sedie perfette per l’arredo di un salotto di tendenza

Per creare un salotto moderno e di tendenza, anche le sedie fanno la loro parte nel risultato finale. Questo è uno degli elementi più versatili nell’arredo di un salotto moderno. Oggetto di grande stile, spesso sottovalutato, permette di creare un ambiente irresistibile in poche mosse. Oggi, esistono davvero diversi modelli che possono rivoluzionare la stanza con un tocco di stile e originalità. In ogni caso, l’obiettivo è quello di essere il più vivaci possibile, anche nella progettazione, e scegliere sedie originali ed eclettiche, magari inserendo un modello diverso dall’altro, proprio come insegna lo stile mix&match.

In particolare, tra le novità Driade sedie da non lasciarsi sfuggire e da cui lasciarsi ispirare c’è la nuova Sedia Soiree in tessuto o pelle morbida, mono materica e imbottita, pensata per gli spazi privati del dining domestico. Sedia Driade dalla presenza iconica che riesce a stupire grazie al dettaglio sofisticato della cucitura a contrasto.

Inoltre, per un salotto moderno impeccabile è possibile dare nuova vita al proprio salotto con la nuova Linea Tottori progettata dalla designer Kateryna Sokolova. Questa si contraddistingue per sedute e tavolini dalle forme morbide e senza tempo in grado di conferire all’ambiente un’atmosfera intima, calda e accogliente.