Lecce, acceso l'albero di Natale alto 15 metri in Piazza Sant'Oronzo

In Piazza Sant’Oronzo è arrivato l’albero di Natale alto 15 metri, verde e bianco, con in cima la tradizionale stella. La ditta inoltre installerà un cielo stellato con flash led a ridotto risparmio energetico mentre ai quattro lati dell’Ovale saranno posizionati, sui lampioni, dei rosoni di luci con al centro la scritta “Tanti auguri Lecce”. «Quest’anno per il nostro albero abbiamo compiuto una scelta di maggiore sostenibilità: meno luci, più colori. Per non rinunciare all’atmosfera di festa e all’esigenza che i tempi ci impongono di contenere i consumi di energia - ha scritto su Facebook qualche giorno fa il sindaco Carlo Salvemini -. Non mancheranno tutte le iniziative e le attività che accompagnano il Natale leccese da alcuni anni a questa parte e che affiancano le celebrazioni religiose. Ci saranno i mercatini, la musica, lo spettacolo. Nell'aria, con la voglia di festa, si respira già il bisogno di ritrovarsi, di sentirsi parte di una comunità unita».