I maxi- rincari non “risparmiano” - è proprio il caso di dirlo - nemmeno il Natale . Anzi, vi sono prodotti legati esclusivamente al periodo delle feste, che stanno facendo registrare le maggiori impennate. Su tutti, solo per fare un esempio, l’Albero di Natale. Chi vorrà allestirne uno nuovo in casa, secondo una ricerca Codacons, dovrà spendere circa il 40% in più rispetto all’anno scorso. Poco meno dovrà sborsare per comprare gli addobbi : le luci e le altre luminarie costano oggi il 25% in più, mentre per le classiche palline e decorazioni l’incremento è del 20%. Per questo, si comincia già a parlare di «speculazione mascherata da Babbo Natale».

I Consumatori



«Il Natale 2022 sarà caratterizzato dai maxi-rincari. Il caro energia e la guerra in Ucraina però c’entrano solo fino a un certo punto perché sui prezzi al dettaglio di alcuni prodotti pesano in modo evidente le speculazioni», è il commento del presidente del Codacons Carlo Rienzi. Diverse altre associazioni, stanno divulgando le proprie indagini sui prezzi dei generi alimentari e prodotti tipici.

I Commercianti



Per Salvatore Sanghez, direttore regionale di Confesercenti Puglia, «questi rincari derivano non dalla volontà del venditore finale, ma dall’approvvigionamento e da tutti i rincari che si sono avuti. Basta vedere l’aumento del costo del gasolio per portare alberi, addobbi e gli altri beni e ci si rende conto quali sono le motivazioni. Non c’è una volontà di rincaro anzi ci sarebbe una volontà di contenere i prezzi in modo da poter aumentare le vendite, purtroppo i costi non li determiniamo noi».

I Prezzi