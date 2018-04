Sale gioco vicine a scuola, pioggia di segnalazioni a Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Grane in arrivo per le sale gioco e i punti scommesse che ricadono entro 500 metri da scuole e altri luoghi ritenuti sensibili. Dopo Gallipoli, anche Lecce è infatti finita nel setaccio dei carabinieri a caccia di trasgressori.I titolari delle strutture, infatti, si ritrovano fuori legge dopo la recente sentenza della Corte costituzionale che li obbliga a operare a una debita distanza dai luoghi in cui potrebbero indurre in tentazione persone in uno stato di fragilità, come i minorenni ma non solo. Il provvedimento ha colpito i centri scommesse in via D'annunzio e De Giorgi, una sala giochi in via Trinchese, punti gioco in via Lupiae, San Domenico Savio, Sturzo, Leuca, Salandra, Delle Anime e Antonaci.I carabinieri hanno così segnalato, per i provvedimenti di competenza, al Comune e alla Questura di Lecce una serie di strutture, riscontrate in violazione art. 7 legge regionale puglia 43/2013, essendo collocate a meno di 500 metri da strutture sensibili (scuole, chiese, case di cura, ecc..).