Nessuna irregolarità per il lido di Otranto: prosciolti Pendinelli e Cariddi

La Corte d’appello ha rigettato l’appello della Procura e confermato il proscioglimento del dirigente comunale Emanuele Maggiulli, degli ex sindaci di Otranto e Scorrano Pierpaolo Cariddi e Mario Pendinelli e per il capo d’accusa in questione anche dell’ex senatore e consigliere regionale Salvatore Ruggeri. La questione riguardava la pratica per il ripascimento e la sistemazione della spiaggia del Lido Atlantis, a Otranto, rientrante nelle proprietà di Ruggeri nell’estate 2020.

Secondo la Procura l’intervento era stato assentito oltre i termini fissati dalle linee guida regionali che dettano le procedure per i lavori.

E questo allo scopo proprio di favorire l’assessore regionale Ruggeri e il consigliere regionale Pendinelli in un accordo illecito con il Sindaco di Otranto che aveva poi indotto il dirigente Maggiulli a fare un atto che attestava falsamente il ritardo dovuto all’emergenza Covid. Maggiulli era finito ai domiciliari (ma il Tribunale del Riesame lo aveva rimesso in libertà disponendo il divieto di dimora a Otranto). Cariddi era stato destinatario di analogo divieto di dimora In udienza preliminare il gup Sergio Mario Tosi aveva pronunciato sentenza di proscioglimento degli imputati stralciando la questione dal resto dell’inchiesta Re Artù che resta a carico di Ruggeri. La Procura aveva appellato la sentenza. Nella tarda serata di ieri la decisione di conferma della sentenza di proscioglimento. È stata condivisa la prospettazione difensiva incentrata sulla piena legittimità dell’atto di Maggiulli e sulla possibilità della esecuzione tardiva dei lavori incriminati per la doverosa applicazione della normativa di proroga legata all’emergenza Covid. I difensori sono Antonio Quinto per Maggiulli. Gianluca D’Oria e Mauro Finocchito per Cariddi. Corrado Sammarruco per Pendinelli. Salvatore Corrado e Giuseppe Fornari per Ruggeri.