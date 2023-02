Tornano liberi i fratelli Cariddi, ma devono stare lontano da Otranto

Sono tornati in libertà, con divieto di dimora a Otranto, i due fratelli Luciano e Pierpaolo Cariddi, entrambi ex sindaci di Otranto ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta su presunti favori concessi agli imprenditori in cambio di consenso elettorale.

La richiesta

La richiesta di sostituzione della misura è stata avanzata dal procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone e dal pm Giorgia Villa ed è stata accolta dal gup. Il 10 marzo prossimo è fissata l'udienza preliminare per 60 persone in tutto. Luciano e Pierpaolo Cariddi sono difesi dagli avvocati Michele Laforgia e Viola Messa, Alessandro Dello Russo e Gianluca D'Oria. Erano stati condotti in carcere il 12 settembre scorso, poi avevano ottenuto i domiciliari (revocati per errore, per un breve periodo di tempo per Pierpaolo Cariddi e poi ripristinati). La procura ritiene "scemate" le esigenze cautelari, con la richiesta di rinvio a giudizio, pur non del tutto insussistenti.