Amministrative, permesso dei giudici ai Cariddi: i fratelli a Otranto per votare

Oltre ai due candidati sindaco, Lavinia Puzzovio e Francesco Bruni, oggi sono tornati a Otranto e hanno votato anche i due fratelli Luciano e Pierpaolo Cariddi. I due ex sindaci, sono giunti alle 19 per votare nelle rispettive sezioni. Con loro soltanto le mogli. Nel percorso, non è stato possibile salutare amici e sostenitori che (almeno all’esterno) si aspettavano di poterlo fare. Una presenza veloce, dunque, senza nessun episodio particolare e senza fermarsi, per rispettare le rigide regole a cui sono comunque sottoposti.

L'inchiesta



I fratelli Luciano e Pierpaolo Cariddi, come noto, sono coinvolti in una maxi inchiesta giudiziaria sul presunto "Sistema Otranto" nell'ambito della quale sono finiti dapprima in carcere, poi ai domiciliari e ora sono sottoposti al divieto di dimora nella loro città.

Hanno però ottenuto dal giudice l'autorizzazione a recarsi al seggio per esercitare il diritto di voto, nella città che hanno entrambi amministrato e in cui risiedono.