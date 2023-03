Lido Atlantis e sindaci prosciolti, la procura insiste: «Vanno processati»

La procura ha deciso di impugnare i proscioglimenti decisi dal gup per il sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli e l'ex sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi, nonché per l’ex funzionario del Comune di Otranto, Emanuele Maggiulli, al termine dell’udienza preliminare del processo Re Artù. Appello anche per i parziali non luogo a procedere emessi nei confronti dell’ex senatore e assessore regionale Totò Ruggeri, che è stato invece rinviato a giudizio per il resto delle imputazioni e che resta il personaggio centrale del procedimento su sanità, favori e assunzioni.

Gli unici punti per i quali il pm Alessandro Prontera ha deciso di proporre appello sono le contestazioni riguardanti il Lido Atlantis di Otranto, lido di Ruggeri.

I reati contestati

Ai quattro imputati erano contestate ipotesi di falso e abuso d’ufficio. La vicenda è complessa, si parlava di autorizzazioni e di presunti favori concessi, in un quadro di normativa emergenziale per il Covid che aveva allargato le maglie.

Il gup ha ritenuto che non vi fossero estremi per una ragionevole previsione di condanna, requisito ormai indispensabile per disporre il rinvio a giudizio.

La procura insiste

La procura non la pensa così, e insiste. Non lo fa, invece, sulla questione “voto di scambio” per cui era stato lo stesso pm a invocare il proscioglimento. Inutilizzabili le intercettazioni, secondo accusa e quindi anche secondo il giudice. Non una considerazione di merito, dunque, che aveva portato a ipotizare la corruzione elettorale sulla base di quanto emerso proprio dalle conversazioni telefoniche.





Pierpaolo Cariddi è difeso dagli avvocati Gianluca D’Oria e Mauro Finocchito, Ruggeri da Salvatore Corrado e Giuseppe Fornari, Maggiulli da Antonio Quinto, Pendinelli da Corrado Sammarruco e Antonio Costantino Mariano.

Nello stesso procedimento in 14 sono stati rinviati a giudizio. Si tratta di Ruggeri, dell’ex dg Asl, Rodolfo Rollo, di suor Margherita Bramato. Quindi Ermenegildo Antonio Renna, Luigi Marzano, Vito Caputo, Silvia Palumbo, Antonio Michele Adamo, Elio Vito Quarta, l’ex consigliere regionale Mario Romano, Carmelo Massimiliano Romano, Antonio Greco, Graziano Musio, Fabio Marra. Hanno chiesto di patteggiare in due: Paolo Vantaggiato e Giancarlo Ferilli.

Le indagini