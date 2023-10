Milan Gelato Award, vince il pasticcere Zippo di Specchia con il gusto "L'Innominato"

Giuseppe Zippo, titolare della Pasticceria “Le Mille Voglie” di Specchia torna a far parlare di sé: ha infatti vinto la terza edizione del MIGA - Milan Gelato Award, concorso indipendente dedicato al gelato artigianale italiano, che si è svolto il 14 e 15 Ottobre scorsi presso l’HostMilano.

Zippo ha trionfato con il gusto "L'innominato".

Il concorso infatti quest’anno aveva come tema: “Alessandro Manzoni”, in occasione dei 150 anni dalla sua morte.

Il premio per il miglior panettone

Giuseppe Zippo circa un anno fa aveva ottenuto il Premio come Miglior Panettone al cioccolato “Giuria Popolare”, in occasione di “Panettone senza Confini 2022”, evento giunto alla settima edizione, svoltosi dal 23 al 30 ottobre 2022 in navigazione sulla Costa Toscana, con la giuria presieduta dal Maestro Iginio Massari.

Chi è Giuseppe Zippo

Giuseppe Zippo, riconosciuto ambasciatore del Panettone made in Salento in Italia e nel mondo è stato nominato nel 2021 “Maestro Artigiano” dalla Regione Puglia, era già dall’età di 8 anni con le mani in pasta, quando venne mandato dai genitori “a bottega” per imparare un’arte, in quanto appena tornava da scuola, preferiva la “sac a poche” ai giochi elettronici e al pallone come i suoi coetanei, rendendosi conto fin da piccolo, cosa volesse fare una volta diventato grande.

Dopo aver acquisito molta esperienza in Italia e all’estero, all’età di 19 anni, la sera del 12 Aprile 2003, inaugura a Specchia la Pasticceria “Le Mille Voglie”. Dopo undici anni di attività, il locale che gli aveva permesso di crescere professionalmente e farsi conoscere, non ha dimensioni sufficienti per la sua numerosa clientela e così decide di trasferire la sua attività in una nuova sede più grande, in Via Roma, a pochi passi dal borgo antico, e successivamente, con apertura dal 9 novembre 2022, in Via Umberto I, nel cuore del centro storico di Specchia, in alcuni dei più suggestivi ambienti del piano terra di Palazzo Risolo, dopo aver inaugurato un secondo punto vendita a Gagliano del Capo.

Pur producendo la tipica arte dolciaria pugliese e salentina, sempre apprezzata dalla sua clientela, Zippo, attraverso lo studio sui grandi lievitati, ha ottenuto grandi risultati e prestigiosi riconoscimenti con un dolce antico e tradizionale: il Panettone.