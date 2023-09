Quali sono i gusti di gelato più amati dagli italiani? Scopri la classifica

"Gelato al cioccolato" cantava Pupo nel 1980. E non sbagliava in tema di gusti. Già perché è proprio il cioccolato a guidare la classifica dei gusti più richiesti. Cono o coppetta che sia, con o senza panna, il cioccolato vince e convince. A sceglierlo è il 27% degli italiani secondo un'indagine di IGI-Eurisko. Ma quali sono allora i gusti di gelato più richiesti (e più venduti) in Italia?