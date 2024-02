Il gelato? Si gusta da bendati: l'idea della gelateria pugliese

Il gelato si gusta bendati. Succede a Ruvo di Puglia, dove la gelateria Mokambo ha lanciato una novità diventata già popolare. Si tratta di una degustazione di gelato diversa dalle solite: i partecipanti vengono bendati per assaporare, senza condizionamenti, gli aromi delle materie prime usate per preparare il gelato.

«L'obiettivo è esplorare nuove percezioni di gusto senza usare la vista, portando i partecipanti ad apprezzare pienamente qualità e complessità dei sapori commenta Giuliana Paparella, titolare dell'attività insieme allo zio Franco Paparella -. Vogliamo portare i nostri clienti a comprendere che il gelato non si sceglie con gli occhi, dunque dal suo colore e aspetto. Per fare un esempio fra tutti, il gelato al pistacchio si trova spesso verde in vaschetta perché a questo colore si associa anche il prodotto con cui è stato preparato. In realtà prosegue - non è così. Quello che vediamo come verde è pasta di mandorle camuffata con un colorante, a cui viene aggiunta una piccolissima percentuale di pistacchio. La qualità è un'altra cosa.

Come funziona

Noi, per esempio, usiamo solo quattro ingredienti per ogni gusto: latte di pascolo, le uova di galline allevate all'aperto, zucchero e poi l'ingrediente che definisce il gusto del gelato».

La "Mokambo Blind Experience" viene organizzata due volte al mese, dopo cena, alle 22.30, a gelateria chiusa e a lume di candela. L'accesso alla degustazione, su prenotazione e a pagamento, è riservato a pochi intimi, massimo nove persone per volta. Oggi è in programma un nuovo appuntamento, già sold out, e altri sono previsti nella settimana di San Valentino. Una volta che tutti hanno assaporato i vari assaggi di gelato, si procede a compilare un questionario e, al termine del percorso, ci si confronta. Dopo ognuno passa a mangiare il gelato che più gli è piaciuto.

La famiglia Paparella a Ruvo ha una storia lunga circa 120 anni nel mondo del gelato. «Ha iniziato questa attività lo zio di mio nonno dice Giuliana -. Il gusto più antico che facciamo è la "Crema del re", una crema alla vaniglia che non ha mai smesso di conquistare i palati di ogni generazione».

