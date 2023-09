Taglio del nastro per la piscina comunale: ci sono anche termario, sauna e sale fitness

Oggi pomeriggio l'inaugurazione della piscina comunale di Nardò, il nuovo impianto sportivo Icos di via Carlo Alberto Dalle Chiesa. Una struttura all'avanguardia, frutto dell'investimento privato da 4,6 milioni di euro da parte della Icos Sporting Club srl (società sportiva tra le più prestigiose in Italia, che ha realizzato la piscina a Lecce e in tante altre città pugliesi), che comprende piscina semiolimpionica, piscina multifunzionale, ampie sale per il fitness e termario, completamente accessibile ai diversamente abili.

Oggi pomeriggio l'inaugurazione



La cerimonia di inaugurazione è alle 18,30 e vedrà la partecipazione di numerose autorità civili e sportive tra cui l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, il sindaco di Nardò, Giuseppe Mellone e il direttore tecnico della Nazionale italiana di Nuoto, Cesare Butini, il presidente della Federazione Regionale Nuoto Nico Pantaleo.

A fare gli onori di casa e a presentare l'iniziativa sarà il presidente della "Icos srl" Marco Macchitella, mentre ad illustrare dal punto di vista tecnico l'intervento saranno gli ingegneri Claudio Barriera (per la parte strutturale) e Silvia Macchitella (per la parte impiantistica). Iniziati a novembre del 2020, i lavori di costruzione della "Piscina" sono stati completati in meno di tre anni (tempi di realizzazione leggermente allungati, rispetto ai 18 mesi previsti, causa anche emergenza Covid), dall'impresa esecutrice "Petito Prefabbricati srl", su progetto redatto da un pool di tecnici composta dall'ingegnere Walter Mirarco e del geometra Antonio Filoni (progetto architettonico preliminare), dagli ingegneri Fabrizio Lecciso e Claudio Vito Barriera (progetto esecutivo), dagli ingegneri Silvia Macchitella e Antonio Caricato (progetto degli impianti di ultima generazione) e dall'architetto Gianni Marino (progetto architettonico e arredamento).

La Icos Sporting Club srl ha acquisito la proprietà dei terreni a novembre 2016 e ha presentato il progetto al Comune di Nardò a luglio 2017. Il progetto è arrivato in Consiglio comunale ad agosto 2018.

Due piscine e tribune per 190 spettatori

Il complesso sportivo è suddiviso in 6 aree, che ospitano innanzitutto 2 piscine per il nuoto a livello amatoriale e agonistico (una delle due è una vasca semi-olimpionica a 8 corsie) e per attività ricreativa (acquagym, idrobike). L'impianto natatorio è dotato di tribune che possono ospitare sino a 190 accompagnatori. All'interno del piano vasche, si trova un termario costituito da due piccole vasche con soffioni idromassaggio e docce emozionali. Quest'area si completa con un piccolo spazio relax, una sauna, un bagno turco e due box per i massaggi. La struttura, poi, comprende, un locale deposito, uno dedicato al pronto soccorso, uno agli spogliatoi, una hall di ingresso e una segreteria. A disposizione anche 4 sale fitness. Il complesso sportivo è suddiviso in 6 aree, che ospitano innanzitutto 2 piscine per il nuoto a livello amatoriale e agonistico (una delle due è una vasca semi-olimpionica a 8 corsie) e per attività ricreativa (acquagym, idrobike). L'impianto natatorio è dotato di tribune che possono ospitare sino a 190 accompagnatori. All'interno del piano vasche, si trova un termario costituito da due piccole vasche con soffioni idromassaggio e docce emozionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA