Strategia e marketing, patto Uniba-Confindustria: così si creano nuovi manager

Dalla sinergia tra l’Università degli Studi di Bari e Confindustria Puglia prenderà vita nell’anno accademico 2022/23 un nuovo percorso di studi in seno al dipartimento di Economia e Finanza. ‘Management Strategico e Marketing Digitale’ è - si legge in una nota dell’ateneo barese - «una sfida avvincente lanciata dall’Università degli Studi di Bari per rispondere alle forti istanze del mercato del lavoro, che chiedono, sotto il profilo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati