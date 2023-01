Quattro corsi triennali, due magistrali, in tutto sei nuovi corsi che l’Università degli Studi di Bari ha proposto al ministero e all’Anvur. Di questi quattro saranno completamente nuovi, due invece andranno in sostituzione di vecchi percorsi che eventualmente verrebbero disattivati. E uno sarebbe attivato presso la sede distaccata di Taranto. L’aspetto più interessante riguarda le tematiche: dai nuovi turismi fino al mondo del food, o meglio del patrimonio gastronomico.

APPROFONDIMENTI REGIONE Medicina, picco di richieste per trasferirsi in Puglia: nodo esami all'estero ISTRUZIONE Bozza UniSalento: cinque nuovi corsi per il prossimo anno L'OFFERTA FORMATIVA Unisalento, da Giornalismo a Infermieristica: i nuovi corsi di laurea per il 2023

I corsi triennali



Intanto i corsi triennali che Uniba ha proposto: “Nuovi turismi e progettazione umanistica”, che si configura a livello nazionale nella classe di Laurea 15 e che farà riferimento al Dipartimento di ricerca e innovazione umanistica. Chiaramente, al momento, gli eventuali programmi di studio e gli insegnamenti sono top secret, ma è altrettanto chiaro che verrebbe fuori un modo completamente diverso di raccontare il turismo. Un punto di vista che si inserirebbe nel dibattito e nella narrazione di una regione che sul turismo e sui nuovi turismi, ha deciso di puntare ormai da diverso tempo, non solo a livello istituzionale.

Tra le triennali risulta particolarmente interessante anche “Scienze per la valorizzazione del patrimonio gastronomico”, un altro filone che negli ultimi anni ha preso piede in Italia e in particolare nel Mezzogiorno, come “arma di riscatto”, anche dal punto di vista economico. A Taranto, invece, è stata proposta una triennale in “produzioni e risorse del mare”, che farebbe riferimento al Dipartimento di Medicina Veterinaria. Un modo per arricchire l’offerta formativa in una delle due sedi distaccate (l’altra è Brindisi), per potenziare, quindi, anche la città dei due mari, in questo caso con un corso che fa proprio del mare l’elemento centrale.

Le magistrali



Tra le magistrali: Biologia Marina, per il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, questa volta da attivare direttamente nel capoluogo di Regione. Un ramo della biologia che potrebbe tornare utile a tanti ragazzi per specializzarsi dopo la laurea triennale e che al momento in Puglia non esiste. È in inglese invece il corso di laurea i “Materials Science and Technology”, che andrebbe però a sostituire il vecchio “Scienza e Tecnologia dei Materiali”, la LM53 che al momento è ancora presente nell’offerta formativa. Il corso in Scienza e Tecnologia dei Materiali, come triennale, andrebbe invece a sostituire un corso dallo stesso nome. Qui la sostituzione sarebbe semplice, prevedendo la novità un dipartimento interateneo di Fisica.

Inaugurazione dell'anno accademico



Domani l’Università di Bari presenterà l’anno accademico 2022/23, con un titolo tanto semplice quanto ad effetto: “Che cos’è una mela”. «Dalla domanda - spiega l’ateneo - di una bambina siriana una riflessione sulla conoscenza come antidoto alle disuguaglianze e ai conflitti che, azzerando la scolarizzazione, finiscono per lasciare alle nuove generazioni solo una cultura dell’odio». Tra gli ospiti Pamela Angiuli (tecnici amministrativi ed esperti linguistici), Annalisa Saracino (professoressa ordinaria di malattie infettive) e Asmae Dachan (giornalista e ambasciatrice di pace). Non verranno presentati i nuovi corsi perché dopo l’approvazione della proposta da parte del Consiglio d’Amministrazione di Uniba, adesso tocca a Ministero dell’Università e della Ricerca e Anvur dare il proprio benestare. Ergo: servirà ancora un po’ di tempo. Saranno annunciati, probabilmente, i dati delle iscrizioni dell’anno accademico. E qui le belle notizie per Uniba sono di rilevanza assoluta: dopo la flessione dello scorso anno dovrebbero essere al rialzo i dati sulle immatricolazioni degli studenti. Segno evidente di come la politica del rettore Stefano Bronzini abbia funzionato e di come dopo un paio d’anni di difficoltà gli atenei del Sud possono dirsi pronti a far ripartire la crescita, anche dal punto di vista numerico. Con i nuovi corsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA