Brindisi, addio isola pedonale anche nei giorni festivi: riaprono al traffico i corsi del centro

Stop all'isola pedonale nei giorni festivi: Corso Garibaldi riapre al traffico con effetto immediato. È questa la notizia confermata dall’ordinanza del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna in materia di circolazione e del traffico nella zona del centro cittadino di Brindisi. A partire da domani (22 ottobre) e fino al 31 dicembre, infatti, è revocata l’interdizione al transito veicolare nei giorni festivi lungo il tratto compreso tra via Pozzo Traiano e via Del Mare, idea adottata in maniera sperimentale per migliorare la viabilità nelle strade del centro (facilitando ai turisti il raggiungimento del porto interno e del parcheggio) e decongestionare i flussi.

L'ordinanza

La regolamentazione, inoltre, prevede anche la modifica sui parcheggi insistenti su Corso Garibaldi previo il pagamento della tariffa oraria: sarà consentita la sosta con tariffazione di 1,00€ per la prima ora e di 2,00€/ora per quelle successive, programma valevole dalle 08:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 21:00 dal lunedì al sabato e a eccezione dei giorni festivi. Non saranno compresi in questo cambiamento, infine, i pass dei residenti e dei domiciliati e tutti gli abbonamenti previsti dal Piano della Sosta approvato nello scorso 2018.

Si tratta, dunque, di una prima rivoluzione – a ora solo temporanea, in attesa di un primo bilancio – prevista dalla giunta Marchionna per provare a venire incontro alle esigenze e alle criticità riscontrate in questi primi mesi.