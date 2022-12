Un corso di laurea magistrale in “Comunicazione, media digitali e giornalismo”, uno in “Ingegneria biomedica”, uno in “Ingegneria della sicurezza”. E ancora corsi triennali in “Diritto e politiche per la pubblica amministrazione” e l’attivazione di Infermieristica, che quest’anno è arrivato a Lecce, anche per la sede di Tricase (solo primo anno, al momento sotto la gestione dell’Università degli studi di Bari). Tra Senato Accademico (il 13 dicembre) e Consiglio d’amministrazione (il 20 dicembre) l’Università del Salento svela il programma per arricchire l’offerta formativa a partire dal 2023/24. A comunicare la notizia il sindacato studentedesco Udu, che anticipa i corsi in vista del prossimo anno tramite un post sui social.

I Corsi



Unisalento segue un indirizzo preciso, e non è detto che l’amministrazione Pollice non tiri fuori dal cilindro ulteriori proposte di corsi in un secondo momento. Per quel che riguarda la Pubblica amministrazione già quest’anno era centrale nell’offerta formativa di Unisalento, con determinate agevolazioni per i dipendenti pubblici. Adesso arriva anche un corso di laurea, che farà riferimento al dipartimento di Giurisprudenza. “Fornisce abilità, competenze giuridiche ed extra giuridiche nell’ambito della gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni”, si legge nella breve descrizione fornita dal sindacato.

Il corso di laurea in Infermieristica era già stato annunciato da Pollice qualche tempo fa. A settembre di quest’anno lo stesso corso è partito per la sede di Lecce, adesso Unisalento recupererà anche Tricase, che è rimasto, fino ad ora, in capo all’Università degli Studi di Bari). La magistrale in Comunicazione, invece, sostituisce un vecchio corso - ancora attivo fino all’anno in corso -, mantenendo la stessa classe (Lm19).

Per il resto si tratta di assolute novità, soprattutto i corsi in Ingegneria, che permettono ai ragazzi di restare anche dopo la triennale.

Adesso toccherà al Ministero dell’Università e ad Anvur dare l’okay definitivo, ma se ne riparlerà in primavera dopo aver fatto le dovute verifiche. Difficilmente, però, arriverà un no. E Unisalento, che quest’anno aveva deciso di attivare soltanto Infermieristica a Lecce, torna sul “mercato” alla grande, a maggior ragione dopo i recenti straordinari numeri legati alle iscrizioni. L’offerta è ancora più ampia.