Omicidio di Eleonora e Daniele, parla il testimone oculare: «Dallo spioncino di casa vidi l'assassino avvicinarsi e dare quattro coltellate»

Spunta un testimone oculare del massacro di via Montello. Andrea Laudisa, fotografo. Quell’Andrea abitante anche lui nello stesso palazzo al civico 9, quell’Andrea urlato da Eleonora Manta mentre la sera del 21 settembre dell’anno scorso vedeva la morte sopraffarla sotto le ferite profonde delle 38 coltellate inferte dall’omicida reoconfesso Antonio De Marco.

Quell’Andrea diventato per questo il sospettato numero 1 per poche ore, fino a quando fu chiarito che Eleonora non avesse fatto il nome del killer ma avesse chiesto il suo aiuto: «Mi misi dietro lo spioncino della porta di casa per vedere cosa stesse succedendo», ha raccontato ieri mattina Andrea Laudisa nell’aula bunker nel corso del processo che contesta a De Marco, 22 anni, di Casarano, l’accusa di omicidio volontario della coppia Eleonora Manta-Daniele De Santis, 30 e 30 anni, aggravato dalla premeditazione, i futili motivi e l’efferatezza. «Vidi in controluce la silhouette una figura che si trascinava per terra. Poggiò la schiena alla ringhiera della scala, poco dopo un’altra figura si avvicinò e la colpì quattro volte». Raccontando questo particolare Laudisa ha mimato il gesto dell’avambraccio che dall’alto va verso il basso. Con il pugno chiuso. «La persona a terra ha urlato quattro volte: basta, basta, basta, basta. La mia compagna mi intimò di non uscire da casa, vidi l’assassino allontanarsi senza fretta, allora aprii la porta ed urlai: “Dove c...stai andando, sto chiamando la polizia. Pensai a quel punto di mettergli paura, poi chiusi la porta e la mia compagna chiamò il 118».

Le parole in Aula



Ha raccontato gli ultimi attimi di vita di Daniele De Santis, Andrea Laudisa. Era rientrato a casa verso le 20.35-20.40 con la compagna, cinque minuti dopo sintonizzò la televisione su un canale che trasmetteva una partita di calcio. Poi un rumore dal piano superiore, un tonfo di mobili che cadono. La compagna, incinta, credette che fosse un terremoto. Lui sostenne invece che fossero i ladri: «Dalle urla capii che stava succedendo qualcosa di molto grave. Chiudemmo le finestre e chiamammo il 113. Poi ancora urla e poi una voce femminile: “Ci stai ammazzando”. Fu la mia compagna a sentire l’implorazione “Andrea, fermati”. Sollecitammo ancora l’intervento della polizia, dopo pochi minuti le urla si spostarono nelle scale. Aprii la porta e gridai: «Che c... sta succedendo? Sto chiamando la polizia. Fu allora che mi misi a guardare dallo spioncino».

L'altra testimonianza