Arbitri, a Orsato il premio in memoria di Daniele De Santis. La cerimonia a Lecce

Si terrà domani - mercoledì 28 febbraio - alle 18, nella sala riunioni dell'Associazione italiana arbitri di Lecce, la cerimonia di consegna del premio "Daniele De Santis", alla sua prima edizione. Il premio è stato istituito per onorare la memoria del giovane arbitro leccese, ucciso a coltellate nel suo appartamento nel settembre del 2020 insieme alla fidanzata, Eleonora Manta. Il premio quest'anno va all'arbitro internazionale Daniele Orsato.

La cerimonia

La cerimonia si aprirà con il benvenuto del presidente della sezione di Aia Lecce Paolo Prato.

Previsti i saluti del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini. Interverranno poi il magistrato Elsa Valeria Mignone e i presidenti del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, dell'Aia, Carlo Pacifici, della Figc regionale, Vito Tisci, e del Comitato regionale arbitri, Domenico Celi.

Il primo a ricevere il riconoscimento sarà quindi Orsato che, nell'occasione, terrà anche una lezione magistrale ai fischietti leccesi.

Chi è Daniele Orsato

Daniele Orsato diventa arbitro della Sezione di Schio il 5 dicembre 1992. A livello nazionale ha diretto finora oltre 260 gare in Serie A, portandosi al 2º posto assoluto nella graduatoria degli arbitri italiani di tutti i tempi, dietro solo a Concetto Lo Bello. A livello europeo vanta oltre 40 gare in Champions League, tra cui una finale il 23 agosto 2020 tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco, e più di 20 in Europa League. È stato nominato miglior arbitro al mondo per l'anno 2020 dall'lFFHS. Ha diretto 3 gare ai Campionati Europei "Euro 2020" ed ha recentemente rappresentato l'ltalia ai Campionati del Mondo "Qatar 2022" dirigendo Qatar-Ecuador, la gara inaugurale, Argentina-Messico e la prestigiosa semifinale Argentina-Croazia. E' impegnato a rappresentare l'Associazione ltaliana Arbitri nelle sezioni arbitrali della penisola come uomo immagine nell'opera di reclutamento arbitrale e di rappresentanza sociale. ln questa veste tiene lezioni e partecipa a serate ed eventi sullo sport e sulla formazione arbitralei Partecipa e promuove, inoltre, svariate iniziative di solidarietà.