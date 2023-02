Omicidio di via Montello: in appello ergastolo confermato per De Marco. Le parole della mamma di Eleonora

confermato. Con isolamento diurno per tre anni. La Corte d’Assise d’Appello di Lecce (presidente Vincenzo Scardia a latere Luca Colitta) ha rigettato la richiesta di rinnovazione della perizia psichiatrica già disposta in primo grado accertare l'effettiva capacità di intendere e volere al momento dei fatti del killer reo confesso:, lo studente di infermieristica di Casarano condannato all'ergastolo per aver ucciso Daniele De Santis ed Eleonora Manta, in quello che è ricordato come l'atroce delitto di via Montello, era in grado di intendere e volere, come sottolineato dal procuratore generale Antonio Maruccia nella sua requisitoria.