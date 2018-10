Offre ospitalità al primo cittadino di Riace, la Lega si scaglia contro la sindaca di Calimera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ finita nel mirino della Lega la sindaca di Calimera, comune della Grecìa salentina, che ha offerto ospitalità al sindaco di Riace, Mimmo Lucano, sottoposto a divieto di dimora nella sua città. Francesca De Vito, la sindaca, ieri si era rivolta a Lucano manifestando solidarietà e proponendogli di recarsi a Calimera. La proposta ha suscitato la reazione del segretario regionale della Lega in Puglia, Andrea Caroppo, secondo il quale «la manifestazione di ospitalità è un grave spot ideologico all’illegalità». «Il Sindaco di Riace - dice Caroppo - non è in esilio, ma sottoposto a misura cautelare nell’ambito di un procedimento penale nel quale risulta indagato. Chiedo quindi al sindaco di Calimera se manifesta stima e propone ospitalità a tutti coloro che sono sottoposti a misure cautelari o indagati per gravi reati? È così che il sindaco - sottolinea Caroppo - rispetta il lavoro della magistratura e promuove la legalità?».