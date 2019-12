Sicurezza stradale, dopo il “Salva pedone” arrivano 17 nuovi dossi: ecco dove

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poco meno di 25mila euro per installare 17 dossi rallentatori lungo le strade cittadine ritenute più a rischio. Il Comune di Lecce , città con il tasso di motorizzazione più alto di Puglia, investe nella sicurezza stradale. E dopo le strisce luminose - che saranno realizzate a ridosso dell'attraversamento di viale De Pietro, vicino al liceo scientifico De Giorgi - acquista e installa 17 dossi, con l'obiettivo di costringere gli automobilisti a premere il pedale del freno.«La razionalizzazione del traffico veicolare nell’ottica di una maggiore sicurezza dei automobilisti, motociclisti e pedoni è tra le priorità stabilite dall’Amministrazione Comunale, anche in attuazione del D.L.gvo 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di attuazione» specifica nel provvedimento il dirigente del settore Traffico, Fernando Bonocuore. «A tal fine - prosegue - si è deciso di intervenire nel mettere in sicurezza alcune direttrici cittadine mediante l’istallazione di dossi su alcune strade comunali a rischio al fine di garantire sia la riduzione della velocità veicolare, sia l’attraversamento in sicurezza dei pedoni».Dei 17 dossi, due saranno installati su via De Roma, uno su via Tiepolo, uno su via Masaccio, due su via Fogazzaro, due su via Archimede, ben tre su via Giammatteo, due su via Ascoli Piceno e altri due su via Potenza, rione San Sabino. Ancora due dossi saranno installati lungo via Agrigento.Il Comune, trattandosi di una fornitura del costo inferiore a 40mila euro, ha stabilito l'acquisto del materiale dalla Isea srl. Dove sarà necessario, verrà anche installata la segnaletica con road marker.