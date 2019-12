Traffico, attraversare la strada senza rischi? A Lecce arriva il sistema “Salva pedone”

Ultimo aggiornamento: 17:44

Paura ad attraversare le strisce pedonali con gli automobilisti sempre più distratti? Arriva a Lecce il sistema “Salva Pedone”. Il Comune ha deciso di intervenire, in particolare, su «un attraversamento pedonale cittadino particolarmente a rischio, quello di viale De Pietro - è scritto nel provvedimento firmato dal dirigente al Traffico, Fernando Bonocuore -. Il sistema “ Salva Pedone ” è un sistema di attraversamento intelligente che utilizza la tecnologia Smart Street e che consente al pedone di oltrepassare la strada attivando degli avvisatori luminosi visibili agli automobilisti sino a 800 metri di giorno e a due chilometri di notte, solo per il tempo necessario per l’attraversamento e senza compiere alcuna azione volontaria».Il sistema “Salva Pedone” sarà installato sull’attraversamento di viale Michele De Pietro all’altezza del Liceo Scientifico De Giorgi e sarà composto da due coppie di colonnine con sensori posizionate sui marciapiedi, quattro markers stradali e sei piattaforme luminose a Led carrabili.Al passaggio degli utenti il sistema:• disabiliterà i led rossi inseriti sulla corona superiore delle colonnine.• attiverà l’accensione dei 4 marker stradali lampeggianti di colore ambra, posizionati all’interno delle carreggiate che avviseranno gli automobilisti della presenza in strada di pedoni.• attiverà il sistema di illuminazione a Led ambra lampeggiante presente sulle Cross Bike che avviserà ulteriormente i guidatori della presenza di pedoni in fase di attraversamento.• attiverà il sistema di illuminazione a Led bianco presente sulle Cross Bike che illumineranno le strisce pedonali per facilitare l’attraversamento.• attiverà l’illuminazione dei pannelli a Led bifacciali unitamente al lampeggio degli illuminatori bianco/ambra.• al termine dell’attraversamento il sistema tornerà in posizione di stand-by.L’attivazione del sistema sarà al solo passaggio reale dei pedoni, «evitando l’effetto di assuefazione a cartelli stradali o luminosi sempre attivi. L’attivazione del sistema avviene senza che l’utente debba compiere qualsiasi azione in quanto il semplice passaggio sarà rilevato ed attiverà i dispositivi luminosi. Il sistema “Salva Pedone” - conclude Bonocuore - sarà efficace anche in fase diurna con una importante visibilità di tutti i suoi elementi».