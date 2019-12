Ztl alle 19 e strisce blu nei festivi: il piano per Natale punta sui bus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meglio lasciare l'auto a casa anche perché nei festivi, a Lecce , si pagherà il grattino. Meglio usare le navette perché, come recita lo slogan, sarà «un Natale in bus». Il piano è pronto e si parte, con tutte le misure a regime, dal weekend del 14 dicembre.Il Comune ha presentato il piano traffico per le settimane natalizie. Provvedimenti ad hoc pensati per proteggere l'area storica attraverso l'anticipazione degli orari della Ztl - dalle 21 alle 19 - il ricambio dei veicoli parcheggiati nel centro e offrendo ulteriori posti auto e un potenziamento del trasporto pubblico urbano.«Abbiamo fatto tesoro dei dati inerenti alle esperienze dei piani mobilità messi in campo nei periodi festivi del 2017 e 2018 ha dichiarato l'assessore alla Mobilità, Marco De Matteis durante la conferenza stampa di ieri mattina - e il piano è il risultato di un percorso partecipato con le associazioni di categoria».Punto per punto, dunque. Il servizio gratuito di parcheggio e navetta prenderà il via sabato 14 e si protrarrà fino al 6 gennaio. Ogni giorno i mezzi di Sgm partiranno dai parcheggi gratuiti di Foro Boario (360 posti auto) e Settelacquare (400 posti auto) verso il centro con frequenze dai 10 minuti ai 15 minuti. Le navette saranno in funzione «dalle 15.45 «per consentire anche ai dipendenti dei negozi di raggiungere il posto di lavoro fino all'1 di notte. Nei giorni di vigilia di Natale e Capodanno il servizio terminerà alle 21. Nello specifico, la linea rossa partirà dal City Terminal e proseguirà su viale De Pietro, via XXV Luglio, via Costa, Via Garibaldi, viale De Pietro e Foro Boario. La linea verde, invece, partirà da via Pitagora (Settelacquare) per poi dirigersi su via del Mare, via Imperatore Adriano, via Garibaldi, via Costa e ritorno.Il centro storico sarà meglio collegato ad alcuni quartieri della città: a San Pio (compresa l'area di Borgo Pace) con la linea 28 e al quartiere Leuca con la linea 23. Dal 14 dicembre entrambe, in queste due aree, le linee saranno potenziate con una frequenza di 20 minuti. Gli autobus resteranno in circolazione sino all'1 di notte.Il piano, poi, prevede l'introduzione del pagamento della sosta anche nei festivi. A partire dal 15 dicembre e fino al 6 gennaio, tutte le domeniche e i festivi le aree di parcheggio coperte dalle strisce blu saranno soggette alla ordinaria tariffazione. Nello specifico, si dovrà pagare il grattino anche nei giorni 15, 22, 25, 26, 29 dicembre e 1, 5 e 6 gennaio. Otto giornate in tutto. «Questo non è un provvedimento per fare cassa ha precisato De Matteis - ma una scelta di premialità per gli automobilisti più virtuosi che in questo modo avranno in cambio più servizi. Chi deciderà di utilizzare i parcheggi di scambio e le navette, potrà farlo senza spendere un euro grazie al maggior ricavo ottenuto dalla tariffazione straordinaria».Anche nei week-end delle festività e nelle giornate di vigilia e di festa saranno aperte al pubblico le aree a parcheggio gratuite della Asl in Via Miglietta (170 posti auto), dell'Unisalento Principe Umberto (Piazza Argento, 70 posti) e Via Adua (70), della Camera di Commercio in via Petraglione (110). Gli automobilisti potranno usufruire dei posti auto in più già dal weekend dell'Immacolata e poi nei giorni 14, 15, 21, 22, 24, 25, 31 dicembre e 1, 4, 5, 6 gennaio.«Abbiamo offerto la possibilità di organizzare dei piccoli momenti di intrattenimento sui bus ha aggiunto l'assessore - e gli organizzatori potranno pubblicizzare all'interno dei mezzi la loro attività. Ci aspettiamo una forte risposta». Non ci saranno interruzioni alla circolazione. «Stiamo offrendo 1.180 posti auto tra quelli in convenzione e quelli a disposizione nelle aree di interscambio ha dichiarato il sindaco Carlo Salvemini e sono assistiti da una serie di servizi. A chi vorrà raggiungere la città storica senza perdersi nello smog cittadino potrà farlo avendo a disposizione numerose alternative».Torniamo alle limitazioni. Sempre dal 14 dicembre al 6 gennaio nei giorni feriali la Ztl scatterà alle 19 (invece delle 21) e sarà attiva fino alle 6, mentre nei festivi sarà come sempre h24. Lo scorso anno, durante le settimane natalizie, l'orario di accensione dei varchi era stato fissato alle 13, mentre ad agosto si era scelto di anticipare alle 18.«Questo è un provvedimento che scaturisce da una valutazione legata all'andamento dei flussi di auto ed è in coerenza con le scelte che l'amministrazione andrà ad assumere da qui a breve ha concluso il sindaco - presto il regolamento Ztl sarà portato in Commissione con ulteriori modifiche».