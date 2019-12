Lecce, la ruota c'è il panorama meno: il web si scatena

LECCE - Dal suo arrivo non ha smesso di far parlare la ruota panoramica che finalmente è approdata a Lecce. Ovviamente non è l'attrazione in sé a creare il dibattito, ma la sua ubicazione al Foro Boario, quindi di fatto fuori dalla città barocca che a dire degli utenti renderebbe la ruota molto poco "panoramica".



In tanti ironizzano infatti sulla vista che la giostra leccese offre ai visitatori: il cimitero e la zona industriale. Ma c'è anche chi si spinge oltre: da lassù si potrà ammirare l'Agenzia delle Entrate, la pizzeria di fronte e forse sbirciare in una delle camere dell'hotel Tiziano.

LEGGI ANCHE: Finalmente è arrivata: una ruota panoramica sul barocco

LEGGI ANCHE: Un cielo stellato con 80mila luci: ecco come sarà il Natale a Lecce

Ultimo aggiornamento: 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA