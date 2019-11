Finalmente è arrivata: una ruota panoramica sul barocco

Questa volta ci siamo davvero. A Lecce sarà un Natale con la ruota panoramica. Durante il periodo natalizio la città accoglierà la giostra circolare che sarà a disposizione di leccesi e turisti che potranno così ammirare dall'alto le bellezze del capoluogo.

La grande ruota sarà installata all'interno del parcheggio dell'ex Foro Boario e si candida ufficialmente a diventare la principale attrazione delle prossime festività. E in attesa della giostra, arrivano le luminarie. Anche quest'anno toccherà alla ditta De Cagna colorare il cuore del barocco con luci ed effetti in 3D. La conferma arriva direttamente da Palazzo Carafa. «Metteremo la ruota all'ingresso della città mentre dalla prossima settimana inizieranno il montaggio delle luminarie annuncia l'assessore alle Attività Produttive Paolo Foresio . Per quanto riguarda la giostra sono arrivate tre domande. Abbiamo risposto a tutti spiegando che per questo tipo di attrazioni per spettacoli viaggianti esiste un regolamento comunale in cui si fa riferimento alle aree idonee per accogliere di questo tipo di strutture».

Qualche settimana fa, infatti, era stata la ditta Europark sas a offrirsi di portare in città l'attrazione circolare di 35 metri, chiedendo di poter allestire l'impianto in Piazza Libertini a due passi dall'antico maniero cinquecentesco. Una offerta avanzata anche lo scorso anno, e che però non è mai andata a buon fine. «Come abbiamo detto più volte sottolinea l'assessore Foresio - queste sono attrazioni particolari che non possono essere montate ovunque, soprattutto in determinate zone centrali, come ad esempio Piazza Libertini. La struttura ha un peso di 26mila chili e ha un impatto diverso dalle bancarelle». A portare la ruota in città sarà la ditta dei fratelli Marsico. La giostra sarà installata all'interno del Foro Boario e permetterà a cittadini e turisti di ammirare da una prospettiva diversa alcuni tesori come le Mura Urbiche e l'ex Convento degli Agostiniani. «Il montaggio partirà nei prossimi giorni. La ruota sarà attiva già dal primo dicembre e fino all'epifania spiega l'assessore Foresio -. Sarà installata sul lato sinistro dell'ingresso del parcheggio, ovvero dalla parte del bar Commercio e dell'Hotel Tiziano. Si perderanno una ventina di strisce blu, per una questione di sicurezza. Siamo contenti di poter offrire ai leccesi questa attrazione e dare ai turisti un motivo in più per visitare la nostra città». E, intanto, il centro storico cittadino si prepara a accendersi per le feste. Sarà la storica azienda salentina De Cagna - che ha già illuminato mezzo mondo con le proprie luminarie e che per anni si è occupata di colorare il salotto leccese in occasione di eventi pubblici a illuminare la piazza storica e quella commerciale. «Sarà un Natale pieno di effetti speciali, così come abbiamo fatto lo scorso anno spiega Giuseppe De Cagna, titolare dell'azienda -. Il progetto è risultato uno dei dieci più belli d'Italia per questo abbiamo pensato di riproporlo e arricchirlo con delle novità». Dodici mesi fa l'Ovale è stato ricoperto con un cielo di flash led e circa 60mila punti luce a intermittenza intervallati da altre stelle cadenti. Al centro della piazza, l'albero di Natale alto 14 metri, verde e bianco, in erba sintetica con in cima la tradizionale stella. «Quest'anno abbiamo deciso di offrire qualche effetto in più aggiunge De Cagna con delle sorprese a terra, soggetti in 3D molto particolari. E ovviamente ci sarà anche l'albero di Natale».

Così come previsto dal bando, gli addobbi saranno installati non solo intorno all'Ovale ma anche in piazza Duomo, in piazza Bastioni (all'ingresso nord della città), a Palazzo Vernazza e al Castello Carlo V (ingresso viale XXV Luglio). In più la ditta si occuperà di colorare Piazza Mazzini, con luminarie finanziate con fondi provenienti dal Duc. «Oltre alle installazioni minime abbiamo proposto alcuni addobbi in più annuncia De Cagna -. Illumineremo anche Corso Vittorio Emanuele ovvero tutto il percorso che da piazza Sant'Oronzo porta al Duomo, in modo da garantire una certa continuità e offrire un passeggio più piacevole ai cittadini. Salvo imprevisti il montaggio dovrebbe iniziare già questa domenica. Altrimenti procederemo da lunedì con le prime installazioni».

