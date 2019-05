Il presidente della Corte d'Appello scivola durante la cerimonia di insediamento: piede fratturato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' finita con una corsa al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi la cerimonia di insediamento del nuovo presidente della Corte d'Appello di Lecce, Lanfranco Vetrone, 67 anni di Potenza. Sul finire della cerimonia, svoltasi nell'aula magna della Corte d'Appello, a palazzo di giustizia, il presidente è scivolato mentre scendeva dal gradone, sul quale è posizionato il lungo tavolo, ed è caduto. E' stato immediatamente soccorso dai presenti, colleghi magistrati e avvocati. Ha anche continuato a salutare e in un primo momento è sembrato che la caduta non avesse avuto alcuna conseguenza. Dopo qualche minuto, però, un insistente dolore al piede destro ha reso necessario l'intervento del 118. Il magistrato è stato quindi accompagnato al pronto soccorso e lì gli accertamenti hanno evidenziato una microfrattura. Prognosi: 30 giorni, col piede ingessato.Lanfranco Vetrone ha preso il posto di Roberto Tanisi, la cui nomina a presidente della Corte d'Appello di Lecce è stata annullata in seguito all'accoglimento del ricorso proposto dalla stesso Vetrone davanti al Tar. La sentenza del Consiglio di Stato, che ha dato ragione al ricorrente, ha riaperto la "partita" e in seguito ad una nuova istruttoria è stato designato Vetrone.