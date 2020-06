Mobili abbandonati nelle marine, lo sfogo del sindaco contro gli sporcaccioni: «vi troveremo con le videocamere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lungo post del sindaco di Lecce , Carlo Salvemini, contro gli "sporcaccioni" che, dopo aver fatto pulizie nelle case al mare, abbandonano sul ciglio della strada mobili e suppellettili varie. «Pulire la vostra casa al mare - scrive Salvemini - non significa dover sporcare la città, che è la casa di tutti noi. E' desolante dover ancora subire le conseguenze di comportamenti così arroganti, di totale indifferenza per ciò che accade fuori dall’uscio della propria abitazione. Che senso ha essere così attenti alla pulizia degli spazi privati se poi si sporcano in modo così osceno quelli pubblici?»Un comportamento che, annuncia, il sindaco, non resterà impunito: «Le telecamere di sorveglianza ci aiuteranno ad individuare i responsabili di questi scempi, cche verranno ovviamente sanzionati. Sarebbe molto meglio per tutti non dover ricorrere alle multe ma non restano che gli strumenti repressivi, visto che quelle di sensibilizzazione non funzionano. Informo i cittadini leccesi impegnati nella manutenzione delle case al mare che per sgomberare vecchie suppellettili è attivo il seguente numero: 800.801020. La mia casa è la città. Non per tutti evidentemente».