La mareggiata spazza il lido per i disabili: «Valuteremo i danni»

La mareggiata che si è abbattuta su Tricase Porto non ha risparmiato il lido per disabili legato al progetto "Vengo Anch'io", voluto da amministrazione comunale, Rotary Club Tricase-Capo di Leuca e Uniamo (Federazione Italiana Malattie Rare), per garantire la balneazione a Tricase Porto (zona Rotonda) alle persone con disabilità. I danni sono ingenti.

Il sindaco



«Appena passa la mareggiata - ha assicurato il sindaco Antonio De Donno - quantificheremo i danni.

Avevamo già dato incarico alla ditta di smontare, a fronte della richiesta dei bagnanti di prolungare la fruibilità. Una parte era già stata smontata».

L'opposizione

Sull'accaduto interviene l'opposizione di Palazzo Gallone "Tricase che fare?", con i consiglieri Giovanni Carità, Armando Ciardo e Antonio Baglivo. «Lo avevamo detto che alla prima mareggiata il mitico lido, presentato questa estate come una grande opera dal sindaco di Tricase, sarebbe naufragato. Le onde del mare hanno spazzato via sogni e speranze di chi è meno fortunato. Siamo estremamente dispiaciuti che, ancora una volta, la superficialità e la mancanza di controllo abbiano causato lo sperpero di fondi pubblici e privati. È assurdo».



I consiglieri incalzano ancora: «L'assenza totale di una politica attenta, perché incapace anche semplicemente di ascoltare, è la conseguenza di un atteggiamento supponente da cui con lungimiranza abbiamo preso le distanze - concludono -. Non c'è altro da aggiungere, purtroppo. Le immagini parlano, il progetto partito lo scorso giugno è già naufragato».

