Intimidazione nella notte a Lizzanello: sparato un colpo di pistola contro l'abitazione di un muratore

Un colpo di pistola contro la porta di un'abitazione di un muratore: indagano i carabinieri. E' accaduto nella notte a Lizzanello, comune in provincia di Lecce, in via Alighieri: il muratore, 28 anni, rientrando a casa intorno all'una, ha notato il foro sulla porta d'ingresso e ha chiamato i carabinieri. Sul posto i militari della stazione di Lizzanello e quelli del Nucleo operativo radiomobile di Lecce. I carabinieri hanno rinvenuto un bossolo è avviato le indagini baliatiche per stabilire da quale pistola sia partito.

Si indaga nella vita del destinatario dell’atti intimidatorio. Non si escludono dissidi di carattere privato. I militari dell’Arma lo hanno ascoltato a lungo per comprendere se avesse avuto screzi con qualcuno e stanno visionando i filmati di alcune telecamere presenti in zona per verificare se nella notte vi si stato il passaggio di qualche persona sospetta.