Colpi di pistola nella notte contro auto parcheggiata: si indaga

Almeno due colpi di pistola sono stati sparati la scorsa notte contro un'autovettura a Lizzanello. L'episodio è avvenuto in via Gorizia, attorno alle 2 della scorsa notte. Grazie alle immagini delle telecamere acquisite dai carabinieri, ad agire sarebbe stato un uomo, con felpa, incappucciato, a bordo di monopattino elettrico si è avvicinato all'auto e ha esploso diversi colpi di pistola sull'auto parcheggiata. Poi si è dileguato per le strade limitrofe.

Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno acquisendo informazioni per verificare il movente del gesto, dall'indubbia finalità intimidatoria.

Non è chiaro, al momento, se si tratti di questioni private o di altro genere. Nelle scorse settimane altri due episodi dello stesso tipo si erano verificati a Lecce e nella marina di San Cataldo.