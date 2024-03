"Sei pronto per morire": nel Salento intimidazione contro il proprietario di un lido dopo un'intervista

"Sei pronto per morire". Dopo l'intervista su una pagina Facebook locale, una nuova intimidazione contro l'avvocato Enrico Chirivì, proprietario dello stabilimento balneare "Lido Gold" di Torre Pali, marina di Salve, nel Salento. Nelle scorse ore, su un cartello posto all'ingresso dello stabilimento, l'imprenditore ha trovato la scritta (in un inglese stentato) "Sei pronto per morire", insieme ad un foto che, almeno all'apparenza, sembra quello di un proiettile. E' stata anche divelta parte di una staccionata del ponte che conduce al mare.

I precedenti

Non è la prima volta, peraltro, che Chirivì è destinatario di episodi intimidatori. La scorsa estate due suoi mezzi furono danneggiati. «Venerdì - spiega - ho reso un'intervista su un gruppo Facebook su temi di carattere generale, come ambiente, territorio, turismo, piano delle coste, pug. Questa mattina ho trovato un foro sull'insegna, che sembrerebbe di proiettile, e la scritta "Tu sei pronto per morire” in un inglese sgrammaticato. In più, è stata divelta parte del corrimano del ponte che conduce alla spiaggia».

Nelle prossime ore l'accaduto sarà denunciato ai carabinieri della stazione cittadina.