"Fascisti al rogo": scritta intimidatoria sulla porta del comitato del ministro Fitto

Vandali al comitato elettorale di Raffaele Fitto (chiuso) che si trova nel centro di Maglie. Ignoti, nella notte, hanno imbrattato la porta del comitato con scritte a vernice rossa.

La solidarietà del sindaco



“È evidente che il buon governo del presidente Giorgia Meloni e la vittoria del centrodestra in Basilicata viene mal digerita da qualcuno che nella notte ha imbrattato un comitato elettorale (chiuso, ma nel centro di Maglie) del ministro Raffaele Fitto con una scritta intimidatoria: "Fascisti al rogo". Gli autori non resteranno ignoti a lungo, i carabinieri stanno indagando. “Esprimo la mia condanna per l’ignobile e vile gesto e tutta la mia solidarietà al ministro Fitto a nome dell’intera città.” Così il sindaco di Maglie, Ernesto Toma, su Facebook.