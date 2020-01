Due proiettili in una busta: intimidazione ai danni di un imprenditore

Ultimo aggiornamento: 17:53

Due proiettili in una busta da lettera sono stati recapitati a un imprenditore di Lecce , attivo nel settore della consulenza. L'episodio sarebbe avvenuto lo scorso 22 novembre, data in cui l'imprenditore avrebbe presentato una denuncia nella caserma dei carabinieri di Lecce, ma se ne è discusso anche nel corso dell'ultimo comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto in prefettura.I proiettili erano di calibro diverso e la busta da lettera non conteneva alcun messaggio, sebbene l'intento intimidatorio fosse piuttosto chiaro. L'imprenditore ha dichiarato ai carabinieri di non aver ricevuto minacce e di non avere idea di chi possa avergli fatto recapitare l'inquietante messaggio. Toccherà ai carabinieri indagare per vederci chiaro: sono state acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, nella speranza di riuscire a individuare la mano che ha recapitato l'inquietante messaggio. Poco si potrà ottenere, invece, dall'analisi delle impronte perché a quanto pare la busta, prima di essere consegnata ai carabinieri, sarebbe stata maneggiata da più persone.