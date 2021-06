Schianto sulla Veglie - Torre Lapillo: due gravi in ospedale. Vigile del fuoco si ferisce per estrarre un passeggero dall'auto

Due feriti nello scontro più un vigile del fuoco finito in ospedale a causa delle delicate operazioni di soccorso. E' il bilancio dello schianto sulla Veglie -Torre Lapillo, in località Masseria Sant'Anna. A rimanere coinvolte sono state due autovetture: un'Audi A4 ed una Fiat Punto. Con ogni probabilità una delle due auto viaggiava in direzione della frazione di Porto Cesareo, l'altra usciva da una strada di campagna perpendicolare alla provinciale, già in passato teatro di incidenti molto gravi. Lo scontro è stato inevitabile, con almeno due feriti trasportati d'urgenza in ospedale. Più un operatore dei vigli del fuoco rimasto ferito durante l'estrazione di uno degli occupanti di una delle auto dalle lamiere.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Alessano, scontro con un'auto all'incrocio: paura per un... LO SCHIANTO Incidente a Mesagne, scontro tra due auto: ferita anche una bimba di... L'INCIDENTE Lecce, impatto contro il guard rail, poi l'auto prende fuoco:...

L'allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio



Sul posto, allertati dagli automobilisti di passaggio che hanno prestato i primi soccorsi, sono intervenuti i i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Veglie e gli agenti della polizia locale del comune di Nardò, competenti per territorio.

Appena giunte sul posto i soccorritori, hanno immediatamente compreso la gravità dei fatti e provveduto a trasportare i feriti presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Approfondimenti nel corso delle prossime ore.