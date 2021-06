Alessano, scontro con un'auto all'incrocio: paura per un motociclista

Ricoverato in codice giallo nell'ospedale Cardinal Panico di Tricase il motociclista rimasto coinvolto nell'incidente del primo pomeriggio ad Alessano sull'incrocio fra le vie Roma e Carlo San Giovanni. La moto è andata a sbattere contro una Lancia guidata da un ragazzo di 22 anni, le cause e le responsabilità sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione. Dai primi rilievi, a quanto pare, si sarebbe trattato di una mancata precedenza. Illeso il conducente dell'auto.