Lecce, impatto contro il guard rail, poi l'auto prende fuoco: salva per miracolo una 32enne

Ha perso il controllo dell'auto, che è andata a sbattere contro il guard rail e ha preso fuoco, proprio un attimo dopo che lei era riuscita a scendere e allontanarsi. Salva per miracolo una giovane donna di Surbo, nel Salento. E' accaduto questa notte, alle 4.20, lungo la tangenziale di Lecce, all'altezza dello svincolo che conduce alla marina di Frigole.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Lancia Y è andata a sbattere contro il guard rail prendendo fuoco. Fortunatamente la conducente, una giovane donna di 32 anni, di Surbo, è riuscita a uscire dall'abitacolo prima che le fiamme avvolgessero l'intera vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lecce, un'ambulanza del 118 e la Municipale.