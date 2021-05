Auto si schianta sul guard rail: bloccata per ore la tangenziale per Lecce

L'auto che improvvisamente si schianta contro il guard rail e il traffico resta paralizzato per ore. Spettacolare incidente stradale questo pomeriggio,poco dopo le 16, sulla tangenziale che collega la statale Bari-Lecce, all'altezza dello svincolo per la statale 7 in direzione Taranto. Due le auto coinvolte nel sinistro: si tratta di una Jeep Renegade ed una Fiat Idea che, per cause ancora da accertare, è finita contro il guard rail. La dinamica del sinistro è ora al vaglio degli agenti della polizia municipale di Brindisi intervenuti sul posto subito dopo le prime segnalazioni degli altri automobilisti di passaggio.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e una ambulanza del 118. I sanitari hanno provveduto a stabilizzare i feriti che non sarebbero comunque in pericolo di vita. L'incidente ha provocato forti rallentamenti sul traffico con file lunghe per diversi chilometri.