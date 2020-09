Un tronco d'albero lungo dieci metri si stacca dall'autocarro e colpisce un'auto: tragedia sfiorata in tangenziale

E' andata a sbattere contro un tronco di oltre dieci metri e con un diametro di più di un metro, caduto da un autocarro. Poteva finire male, l'incidente avvenuto questa mattina sulla tangenziale ovest di Lecce, in direzione di Brindisi, dopo galleria Condò.



Un autocarro che trasportava materiale legnoso ha perso una parte del carico. In particolare un enorme tronco d'albero si è staccato rovinando sull'asfalto e impattando un'auto in fase di sorpasso, che non è riuscita a evitarlo. Miracolosamente non ci sono stati feriti.



La municipale, intervenuta sul posto per mettere in sicurezza la tangenziale, ha multato il conducente dell'autocarro per carico male assicurato (87 euro di sanzione e 3 punti della patente decurtati). Ultimo aggiornamento: 10:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA