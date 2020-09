© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente lungo la tangenziale Est di Lecce , nel tratto compreso tra l'uscita 1 e 2 in direzione Maglie. Per cause ancora in corso di accertamento un furgone è andato a sbattere violentemente contro il guard rail, rimanendo poi di sbieco lungo la carreggiata.Sul posto la Municipale per i rilievi del caso. Strada bloccata. Aggiornamenti nelle prossime ore.